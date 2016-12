Di Canio al Sunderland, "caso" politico

Di Canio è l'ottavo allenatore italiano nella storia del massimo campionato inglese e arriva dopo Vialli, Lombardo, Zola, Ranieri, Ancelotti, Mancini e Di Matteo. Prende la guida del Sunderland con la squadra al 16° posto in classifica e senza vittorie da otto partite. Il suo debutto sarà domenica 7 aprile contro il Chelsea.

"Grazie per tutti i messaggi - ha scritto Di Canio su Twitter - . Possiamo finire all'11° posto e John O'Shea sarà il mio capitano".

"Il nostro obiettivo per le prossime sette partite è quello di conquistare abbastanza punti per restare in questo campionato - ha proseguito Short - . Penso che con Paolo le nostre possibilità aumentano notevolmente. I nostri tifosi sono stati pazienti e hanno capito l'andamento di questa stagione. Stanno continuando a sostenerci in massa, sia in casa, sia in trasferta, e questo è qualcosa che ci dà la forza per continuare a guidare il club ai successi che merita. E' questo il nostro primo stimolo".



Ma il consigliere laburista se ne va - A qualcuno non piace la scelta-Di Canio, qualcuno di molto conosciuto in Inghilterra: David Miliband, deputato laburista , ex ministro degli Esteri e fratello del leader del tradizionale partito progressista inglese, ha annunciato le sue dimissioni da direttore non esecutivo del Sunderland per via della nota aderenza del tecnico italiano alle ideologie di destra. In un comunicato reso noto tramite il suo sito, Miliband ha scritto: "Auguro al Sunderland AFC un futuro di successi. E’ una grande istituzione che ha fatto tanto per il Nord Est e faccio tanti auguri alla squadra per le prossime sette, vitali, partite. Tuttavia, alla luce delle dichiarazioni politiche fatte in passato dal nuovo manager, penso che sia giusto lasciare".