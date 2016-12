Monaco, 170 milioni per convincere Mancini

foto SportMediaset 13:21 - Il Monaco torna alla carica per Roberto Mancini. Secondo quanto riportato dal 'Daily Mirror', il presidente del club monegasco Dmitry Rybolovlev (il 97° uomo più ricco del mondo secondo la rivista 'Forbes') sarebbe disposto a mettere sul tavolo la cifra astronomica di 170 milioni di sterline come fondo-mercato per convincere l'attuale tecnico del Manchester City a sedersi sulla panchina della squadra del Principato nella prossima stagione. - Il Monaco torna alla carica perSecondo quanto riportato dal 'Daily Mirror', il presidente del club monegasco(il 97° uomo più ricco del mondo secondo la rivista 'Forbes') sarebbe disposto a mettere sul tavolo la cifra astronomica dicome fondo-mercato per convincere l'attuale tecnico dela sedersi sulla panchina della squadra del Principato nella prossima stagione.

Rybolovlev vuole portare il Monaco ai vertici del calcio europeo in pochi anni, passando dalla Ligue 2 alla Champions League in due anni. Con il City Mancini ha un contratto fino al 2017 ma la stagione negativa con i Citizens potrebbe spingerlo verso altri lidi dopo essere stato messo in dubbio dalla dirigenza del club inglese. Tra i candidati per la panchina dei monegaschi c'è anche Laurent Blanc.