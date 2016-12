Inter, Moratti: "Mourinho non tornerà"

all'è un'ipotesi irrealizzabile. A spegnere l'entusiasmo dei tifosi ci ha pensato direttamente: "Con Mourinho ho scambiato soltanto degli sms di cortesia. Di certo, la sua lealtà e il suo amore per l'Inter fanno piacere. Ma non ci sono le condizioni per il suo ritorno. Penso di riconfermare Stramaccioni" ha subito chiarito il presidente nerazzurro, che così ha smentito la battaglia per assicurarsi lo Special One.

Ai cronisti, che vogliono sapere di più sugli sms con il tecnico portoghese, ormai pronto all'addio al Real Madrid, Moratti spiega: "Erano sms di simpatia, non per creare un progetto. Un ritorno in futuro? Chi lo sa". Come nel più classico dei copioni, insomma. Anche se la lontananza attuale da Mourinho viene confermata dalle successive parole del presidente: "Stramaccioni sta facendo una nuova esperienza che sta dando dei risultati positivi ma non è in questa gara (quella con la Juve di sabato, ndr) che si giudica il suo lavoro. Penso di riconfermarlo".

A proposito del "classico" con la Juve: "Per noi è importante fare tre punti, che l'avversario sia la Juventus oppure no. E' la squadra più forte del campionato, ma questo non cambia i nostri obiettivi. Se andasse come all'andata (1-3 per l'Inter allo Stadium, ndr) non sarebbe male. Dopo quella partita abbiamo pagato alcuni ostacoli non dovuti alla nostra forma o al nostro gioco, successivamente abbiamo avuto una crisi e ora dobbiamo ripartire".

Poi, al termine del Cda nerazzurro, un pensiero rivolto al grande ex Mario Balotelli: "Sapevamo che non avremmo ripreso Balotelli, ho ammirazione per lui perché sta diventando un professionista. Sembrava che questo potesse essere un problema per lui, e adesso pare non lo sia più".