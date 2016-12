Vidal: Real e Bayern vanno all'assalto

foto SportMediaset Correlati Tutti i numeri di Vidal 15:58 - Alla Juve è scattato l'allarme Vidal. Il motivo non è certo un infortunio rimediato nella nazionale cilena, visto che il giocatore - squalificato - è rimasto a Vinovo. Si tratta, dunque, di mercato, perché il centrocampista è finito nel mirino di Bayern Monaco e Real Madrid, intenzionate a fare sul serio per strapparlo ai bianconeri. Nel weekend è atteso a Torino l'agente del giocatore, Felicevich, con cui la dirigenza discuterà anche di Sanchez. - Allaè scattato l'allarme. Il motivo non è certo un infortunio rimediato nella nazionale cilena, visto che il giocatore - squalificato - è rimasto a Vinovo. Si tratta, dunque, di mercato, perché il centrocampista è finito nel mirino di, intenzionate a fare sul serio per strapparlo ai bianconeri. Nel weekend è atteso al'agente del giocatore,, con cui la dirigenza discuterà anche di

Vidal, acquistato dalla Juve nel 2011 al costo di 10,5 milioni di euro, è legato alla Signora con un contratto fino al 2016. Giocatore insostituibile nel primo anno (33 presenze in campionato, 7 gol), quest'anno (con Pirlo e Marchisio) è rimasto un tassello fondamentale del centrocampo bianconero anche se, in alcune occasioni, gli è stato preferito Paul Pogba. Proprio colui che, in caso di cessione di Arturo, ne prenderebbe il posto.



Ecco perché la Juventus, avendo già in casa il sostituto, potrebbe decidere di privarsi del cileno a patto che in Corso Galileo Ferraris arrivi un'offerta di almeno 30 milioni di euro. Cifra elevata, che però non spaventa certo le casse di Real Madrid e Bayern Monaco, i due club più interessati al giocatore. Con o senza Mourinho, dato in partenza a giugno, gli spagnoli proveranno certamente a prendere il giocatore. La concorrenza è però forte, visto che il Bayern (già vicino al ragazzo nell'estate 2011), e Guardiola, l'hanno messo in cima alla lista degli obiettivi per l'estate.



L'agente di Vidal, Fernando Felicevich, è atteso a Torino nel fine settimana. Incontrerà la dirigenza della Juve per capire se, effettivamente, c'è la disponibilità da parte del club di cedere il giocatore. Poi il discorso virerà su Alexis Sanchez, altro assistito di Felicevich e grande obiettivo bianconero in vista della prossima stagione.