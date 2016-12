Inter, Moratti richiama Mourinho

Tre squadre, tutte ambiziose, e un unico obiettivo comune. Il discorso è semplice semplice: Inter, Chelsea e Psg vogliono tornare, o arrivare nel caso dei francesi, tra le primissime squadre d'Europa e per farlo il solo allenatore in grado di garantire un salto di qualità è il portoghese. Che non sta più bene a Madrid e, dopo l'ultima rincorsa alla Decima, saluterà i blancos per trasferirsi altrove.

Al momento la situazione è questa: in Inghilterra, dove tra l'altro lo Special One continua a rilasciare significative interviste, sono certi che Mourinho si siederà, l'anno prossimo, sulla panchina del Chelsea. Che tornerà a casa, insomma, lo stesso posto in cui vorrebbe riportarlo Massimo Moratti. La casa bis, per così dire, o per dirla alla Mou che non smette mai di ricordare quanto sia legato alle sue ex società. Detta così la corsa sembrerebbe ristretta a Chelsea e Inter, ma la verità è che il Psg è in vantaggio sulla concorrenza e ha milioni di buone ragioni per convincere il portoghese a trasferirsi sotto la Tour Eiffel.

A Parigi, dove già hanno cominciato ad allestire uno squadrone, sono convinti che il cammino di Carlo Ancelotti sia arrivato agli ultimi metri. L'ex tecnico del Milan, dicono, andrà proprio a Madrid sulla panchina lasciata senza guida da Mourinho e Mourinho, dal canto suo, proverà l'ultima esperienza europea che gli manchi, la Ligue 1, aggiungendo quel pizzico di pepe che può dare l'assalto miracoloso alla Champions "francese" e mettendosi in tasca un contratto mai visto.

E proprio qui si gioca la partita: quanto saranno disposti a mettere sul piatto Abramovich e Moratti per riprendersi il vecchio amico? Lo scopriremo, ma qualcosa, anche a Milano si sta muovendo. Perché sarà anche una rincorsa difficile, ma la "Moussione" non è impossibile.