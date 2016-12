Jovetic flirta con l'Arsenal: "Grande club, la Premier mi tenta"

strizza l'occhio alla Premier League. Il montenegrino della Fiorentina ha infatti ammesso che è onorato dell'interesse dell'e che un giorno potrebbe davvero vestire la maglia dei Gunners. "So dell'interesse dell'Arsenal, di cui sono sempre stato affascinato - ha detto al "Sun" - . La Premier mi tenta parecchio e un giorno potrei giocarci". Un messaggio per le altre pretendenti, Juve in testa?

Inutile negare che queste sono settimane decisive per il futuro di "JoJo" e ogni dichiarazione potrebbe avere un doppio significato. E' un messaggio anche per la Fiorentina, che sa benissimo di dover fronteggiare un assalto da più fronti per il suo gioiello.

"L'Arsenal è un club con grande tradizione, uno dei più importanti d'Europa - ha ribadito Jovetic - . Non è facile rimpiazzare un giocatore come van Persie, che ha segnato tantissimi gol. Loro hanno tanti giocatori che non segnano come lui, ma che sono comunque molto forti. Seguo sempre il campionato inglese e i Gunners restano una squadra fortissima. Adesso, però, ho un contratto con la Fiorentina e stiamo lottando per un posto in Champions League, che è l'unica cosa a cui sto pensando". Sarà vero?