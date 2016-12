Marotta chiude a Zlatan Ibrahimovic: "Non rientra nei parametri della Juventus"

foto SportMediaset 11:38 - Niente Sanchez né Suarez, tantomeno Ibrahimovic. L'attaccante del futuro della Juventus non è ancora stato deciso, ma sullo svedese il dg bianconero Giuseppe Marotta è stato chiaro: "Ibra non rientra nei nostri parametri, ha uno stipendio che non si può sopportare - ha dichiarato a Undici -. Spalmare l'ingaggio? Sarebbe un paliativo". Immancabile un complimento per Antonio Conte: "E' un valore aggiunto. Può togliersi soddisfazioni con la Juve". - Niente Sanchez né Suarez, tantomeno. L'attaccante del futuro dellanon è ancora stato deciso, ma sullo svedese il dg bianconeroè stato chiaro: "non rientra nei nostri parametri, ha uno stipendio che non si può sopportare - ha dichiarato a-. Spalmare l'ingaggio? Sarebbe un paliativo". Immancabile un complimento per: "E' un valore aggiunto. Può togliersi soddisfazioni con la Juve".

Giuseppe Marotta, a proposito di possibili trattative di mercato che coinvolgono la Juventus, dichiara: "Chi vorrei tra Suarez e Sanchez per il mio compleanno? Sono contento di quelli che abbiamo. Ora siamo concentrati su campionato e Champions, tutti i discorsi riguardanti il mercato sono rimandati. Nedved ha espresso su Ibrahimovic un parere tecnico: Ibra è un giocatore che ha fatto le fortune di tutti i club in cui ha giocato e su questo sono d’accordo. Però in una società ci sono dei parametri che vanno rispettati e lo stipendio di Ibra non rientra nei nostri parametri. Più Pogba, meno Ibra".