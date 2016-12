Inter, Lucescu rinnova con lo Shakhtar Donetsk

foto SportMediaset

15:56

- Rimangono in quattro: Stramaccioni, Blanc, Mazzarri e Terim. Dalla lista dei possibili allenatori dell'Inter per la prossima stagione esce, che lunedì ha ufficialmente rinnovato per altri due anni il contratto con lo. "Amo questa società e questi tifosi - le prime parole del tecnico romeno -. Sono convinto che potremo fare ancor più grande lo Shakhtar e per questo sono entusiasta del rinnovo".