"Galliani mi disse no per Chiellini"

Insomma, Giorgio Chiellini, oggi cardine della difesa della Juve e della Nazionale, fu vicinissimo al Milan. Tanto vicino che sarebbe bastato un sì da 4 milioni per strappare il giocatore alla concorrenza. Come però accade nel mercato, quella volta Adriano Galliani non riuscì a dare il giusto valore al difensore e si lasciò scappare una vera e propria occasione.

Questo, almeno, è quanto ha raccontato il presidente del Livorno Spinelli, spiegando che, con l'ad rossonero, il ricordo di quell'affare sfumato è finito "con una grossa risata". Intanto il suo Livorno va e, oggi, sarebbe promosso in Serie A senza dover passare per i playoff: "uest'anno siamo partiti in sordina, ma adesso stiamo portando avanti un ottimo progetto - ha detto Spinelli -. Nicola è stato bravo a creare un grande gruppo. I successi di quest'anno sono al 100% merito del mio allenatore: venivamo dalla depressione per la morte di Morosini, adesso stiamo dimostrando di lottare anche per lui".