Juventus, idea Chicharito Hernandez

foto SportMediaset 14:02 - I tifosi del Liverpool tirano un sospiro di sollievo. La Juventus nelle ultime ore si era fatta sotto con molta insistenza per rubare Suarez ai Reds. Il Liverpool, inteso come società, non lo vorrebbe cedere anche se avrebbe pronta l'alternativa (Andreas Weimann, attaccante austriaco dell'Aston Villa) ma è il giocatore a lasciare tutto in suspense. La dirigenza teme che Suarez punti i piedi e chieda di essere ceduto ai bianconeri. La cosa per ora non è accaduta tant'è che la Juventus sta cercando di tutelarsi cercando una strada alternativa. - I tifosi deltirano un sospiro di sollievo. Lanelle ultime ore si era fatta sotto con molta insistenza per rubareai Reds. Il, inteso come società, non lo vorrebbe cedere anche se avrebbe pronta l'alternativa (, attaccante austriaco dell) ma è il giocatore a lasciare tutto in suspense. La dirigenza teme che Suarez punti i piedi e chieda di essere ceduto ai bianconeri. La cosa per ora non è accaduta tant'è che la Juventus sta cercando di tutelarsi cercando una strada alternativa.

La voce che è rimbalzata da Liverpool ha riempito di gioia i tifosi della Kop, la storica casa del tifo più caldo dei Reds: Juventus su Hernandez del Manchester United. Operazione di ripiego è vero, ma pur sempre di grande prestigio.



Il Chicharito, alla corte di Ferguson dall'estate 2010, ha segnato 48 gol in 109 gare ufficiali con i Red Devils. Acquistato dal Chivas per 6 milioni di sterline, ora la sua valutazione è di circa 20 milioni di euro. Il messicano in questa stagione non sta però trovando molto spazio: 28 presenze totali (e 16 reti), molte delle quali partendo dalla panchina. Ecco perché il giocatore potrebbe cambiare aria e raggiungere la Juve al termine della stagione.

ANGIOLO RADICE