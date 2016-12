Barcellona-Neymar: spunta un accordo privato, ci sono le firme

foto SportMediaset Correlati Real-Aguero, Inter-Sanchez, le news di mercato

Le news dal mondo: Mou, weekend a Londra 13:51 - Il matrimonio tra il Barcellona e Neymar si farà. Ormai ci sono pochi dubbi visto che Sport, quotidiano catalano, ha rivelato che, nel novembre 2011, la stellina brasiliana del Santos ha firmato un contratto privato con la squadra blaugrana. L'accordo prevede un'opzione preferenziale del Barça, esclusivamente per il mercato europeo, per l'attaccante, inseguito anche dal Real Madrid. Il contratto comprende anche una clausola penale. . Ormai ci sono pochi dubbi visto che Sport, quotidiano catalano, ha rivelato che, nel novembre 2011, la stellina brasiliana delha firmato un contratto privato con la squadra blaugrana. L'accordo prevede un'opzione preferenziale del Barça, esclusivamente per il mercato europeo, per l'attaccante, inseguito anche dal. Il contratto comprende anche una clausola penale.

Insomma, è solo questione di tempo per il trasferimento al Camp Nou del giocatore. Neymar ha un contratto con il Santos in scadenza nel 2014 e ha sempre dichiarato di volere un futuro in Europa e di stimare il Barcellona, squadra definita come "la più forte del mondo". Il presidente catalano Rossel è pronto ad aspettarlo: "E' un giocatore del Santos fino al 2014. Il suo stile di gioco è di quelli che piace ai tifosi del Barça. Un dualismo con Messi? I grandi giocatorivanno sempre d'accordo fra loro".