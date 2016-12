Cavani: "A Napoli sto bene ma il calcio è un business"

- Dall', dove è impegnato con la sua Nazionale,non dà certezze sul suo futuro e getta ombre sulla sua permanenza al Napoli. "Nel calcio tutto può accadere - ha detto ilin un'intervista al quotidiano- Il calcio è tutto un business. Amo moltocome i tifosi amano me, ma nel calcio non si sa mai dove vai a giocare in futuro. Molto dipende anche dal club e dalle valutazioni del presidente".

Da una parte c'è il presidente De Laurentiis che sfida il 'pazzo' pronto a sborsare 70 milioni per pagare la clausola rescissoria di Cavani. Dall'altra c'è il bomber uruguaiano che, con le sue ultime dichiarazioni dal ritiro della Celeste in vista della gara di martedì in Cile per le qualificazioni mondiali, di fatto apre uno spiraglio al suo addio alla maglia azzurra a giugno. "Sono decisioni che dipendono anche dai presidenti". Ancora il Matador su Maradona: "Sono orgoglioso del suo elogio, è il migliore di tutti i tempi e a Napoli mi hanno parlato tanto di lui. Mi sarebbe piaciuto giocare con Diego".