Coutinho: "Al Liverpool sto bene, l'Inter è il passato". Il futuro è Quintero del Pescara

- In pochi mesi è diventato un idolo a Liverpool.però ha qualche sassolino da togliersi con l': "Ormai è il passato, ma non so perché le cose non sono andate bene. Mi allenavo dando il massimo, ma certe cose non dipendevano solo da me". Seè il passato nerazzurro, il futuro può chiamarsi: "L'Inter è l'unica italiana con l'Udinese ad averlo richiesto" ha detto il ds del, Delli Carri.

Da Anfield il giovane talento brasiliano punta al realizzare il sogno di giocare Brasile 2014 con la Seleçao: "Giocarlo in Brasile sarebbe qualcosa di speciale. Farò il possibile per entrare in rosa e se giocherà con costanza nel Liverpool, Scolari mi noterà e mi chiamerà. Il mio obiettivo è quello di crescere il più possibile".

Anche in casa Inter però si pensa già al prossimo mercato. Lo conferma Daniele Delli Carri, ds del Pescara, che ammette: "In Italia solo l'Inter, insieme all'Udinese, hanno bussato alla mia porta. Solo i friulani poi hanno formulato un'offerta ufficiale che noi abbiamo rifiutato. Il giocatore però piace anche alle big d'Europa come Real e Barcellona. Se partirà a giugno, lo farà per lasciare l'Italia anche perché da noi non ci sono abbastanza soldi per fare certi investimenti".