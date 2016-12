Clamoroso Zarate: richiesta di rescissione alla Lazio

LA SITUAZIONE

Lo scenario si presenta quindi molto complicato. Ora la Lazio ha 15 giorni di tempo per nominare un difensore legale e trovare un accordo con Zarate, altrimenti si dovrà ricorrere al Tribunale Civile competente. La Lazio ovviamente non vorrebbe la risoluzione del contratto, in scadenza nel 2014, per non perdere completamente il valore del giocatore; d'altro canto i rapporti tra la società (e i tifosi) e il giocatore sono irrecuperabili e per questo Lotito vuole chiedere una punizione esemplare per Zarate.