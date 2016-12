Suarez dà una speranza alla Juve

- Lanon lo ha mai nascosto:è il giocatore più gradito a Conte per rinforzare l'attacco nel prossimo mercato estivo. E' lui il giocatore che riempirebbe la casella "top layer". Lasciando da parte per un attimo i costi dell'operazione, arrivano parole importanti dallo stesso uruguaiano: "Se un altro club mi proponesse un progetto più ambizioso, sarebbe il benvenuto". Tradotto: mi trasferirei dove giocano la Champions.

Le altre dichiarazioni di circostanza ("a Liverpool sono felice, ma nel calcio non si sa mai") confermano che Suarez abbia voglia di cambiare aria perché essere capocannoniere di Premier League non gli basta più. Adesso, a 26 anni, vuole vincere. E la Juve gli offre questa opportunità. Il suo compagno di squadra Steven Gerrard, poi, è convinto che questi saranno gli ultimi mesi dell'attaccante in maglia "Reds". "Temo che senza la Chamnpions, lo perderemo".

Insomma, se c'è la volontà, resta da superare l'ostacolo soldi. Se è vero che il giocatore guadagna una cifra attorno ai 5 milioni di euro, quindi "abbordabile" per le casse bianconere, lo è altrettanto che il Liverpool ne vuole una trentina per il suo cartellino. Ecco perché a questo punto servirebbe una spinta da parte dello stesso Suarez.

Marotta e Paratici, intanto, continuano a lavorare su più fronti. Come quello di Stevan Jovetic. A breve è previsto l'incontro tra il suo agente Ramadani e la Fiorentina e potrebbero esserci novità interessanti per la Juve. Perché anche JoJo, come Suarez, vuole vincere e a Firenze questo potrebbe non riuscire a farlo. Scendendo un po' di livello, c'è poi il capitolo Andrea Pioli. A gennaio si era andati vicinissimi all'accordo, ma poi saltò tutto. Adesso la Juve deve ripartire da capo con la Samp, anche se i rapporti tra le parti sono buoni e c'è ottimismo per la riuscita dell'operazione.