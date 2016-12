Santon allo scoperto: "Torno solo per il Milan"

foto SportMediaset Correlati Tutte le news di calciomercato 12:06 - "Farei le valigie solo per il Milan". Davide Santon, 22anni, ex terzino dell'Inter e ora in Premier League, esce allo scoperto. "Ho sentito dell'interessamento del Milan - ha detto alla 'Gazzetta' - Al Newcastle sto da re, ho un contratto fino al 2016 e ora ho una famiglia inglese. Ma non è detto che debba stare là per questo. Per altre squadre non so, ma per il Milan ci penserei seriamente a rifare le valigie. Sono nato tifoso milanista". - "Farei le valigie solo per il"., 22anni, ex terzino delle ora in Premier League, esce allo scoperto. "Ho sentito dell'interessamento del Milan - ha detto alla 'Gazzetta' - Alsto da re, ho un contratto fino al 2016 e ora ho una famiglia inglese. Ma non è detto che debba stare là per questo. Per altre squadre non so, ma per il Milan ci penserei seriamente a rifare le valigie. Sono nato tifoso milanista".

Santon non nasconde che gli piacerebbe ritrovarsi Balotelli come compagno di squadra. "Siamo rimasti amici. In Inghilterra ci sentivamo ogni tanto, poi ci siamo incrociati in Nazionale e abbiamo subito ritrovato l'intesa. Il fatto di poter tornare a giocare insieme con Mario per me sarebbe un incentivo in più - ha detto ancora alla 'Gazzetta' - Altrimenti ci sfideremo da avversari". Un pensiero alla sua ex squadra, l'Inter: "Le devo molto, sono stato bene, ma non è colpa mia se sono nato tifoso milanista".