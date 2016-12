Juve, sfida all'Inter: accelerata per Sanchez

foto SportMediaset 11:54 - "Top player? Calma". L'ad della Juve Beppe Marotta evita l'argomento ma in realtà il lavoro sottotraccia prosegue. E negli ultimi giorni i dirigenti bianconeri avrebbero accelerato le operazioni per arrivare ad Alexis Sanchez, ex Udinese e ora al Barcellona, che piace molto anche all'Inter. Nel mirino pure Suarez del Liverpool. Attacco ma non solo. Cena tra il ds Paratici e il procuratore Branchini: argomento il difensore del Torino Ogbonna. - "Top player? Calma". L'ad della Juveevita l'argomento ma in realtà il lavoro sottotraccia prosegue. E negli ultimi giorni i dirigenti bianconeri avrebbero accelerato le operazioni per arrivare ad, ex Udinese e ora al Barcellona, che piace molto anche all'Inter. Nel mirino puredel Liverpool. Attacco ma non solo. Cena tra il ds Paratici e il procuratore Branchini: argomento il difensore del Torino

Due anni fa il Barcellona sborsò 37 milioni di euro più bonus e strappò Sanchez alle altre pretendenti, Inter e Juve comprese. Oggi il prezzo del cileno è notevolmente calato: colpa di un'esperienza in blaugrana più spine che rose, costellata anche da diversi infortuni. Si parla di una cifra tra i 18 e i 19 milioni di euro. Non più inaccessibile, insomma. Anche se la concorrenza dei club esteri, soprattutto il Chelsea e l'Arsenal, non può che fare paura. E così la Juve torna all'attacco, contando anche sulla volontà del giocatore di tornare a giocare in Italia. E lo fa in punta di piedi. Fernando Felicevic, l'agente del Nino Maravilla (ma anche di Arturo Vidal) è atteso in Italia negli ultimi giorni di marzo e sarebbe già in programma una visita alla Juve. Possibile sia soltanto di cortesia, visti i rapporti già in corso, ma l'argomento Sanchez è di grossa suggestione. Già calda, dunque, la sfida all'Inter, da tempo sulle tracce del cileno. Qualche giorno fa si è parlato di un accordo già preso con i nerazzurri, puntualmente smentito da Felicevic.



Obiettivo attacco, ma in casa Juve si pensa anche a rafforzare la difesa. E a questo proposito si segnala la cena, avvenuta giovedì scorso a Milano, tra il ds bianconero Paratici e Giovanni Branchini per parlare di un vecchio pallino di Antonio Conte, Angelo Ogbonna. Già pronte le contropartite che potrebbero fare al caso di Cairo: Marrone e Immobile (in comproprietà con il Genoa).