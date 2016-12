Mercato Psg: Real Madrid all'assalto di Verratti

foto SportMediaset 14:36 - Da gioiello del Pescara a oggetto del desiderio dei più grandi club d'Europa. Il passo per Marco Verratti è stato anche più breve del previsto grazie all'ottimo impatto con la maglia del Psg che in poco tempo gli ha permesso di mettere in mostra le sue qualità a livello internazionale. Sul regista tascabile, riporta Le Parisien, c'è il pressing del Real Madrid che lo vorrebbe come erede di Xabi Alonso. Attenzione però a Liverpool e United. - Da gioiello del Pescara a oggetto del desiderio dei più grandi club d'Europa. Il passo perè stato anche più breve del previsto grazie all'ottimo impatto con la maglia delche in poco tempo gli ha permesso di mettere in mostra le sue qualità a livello internazionale. Sul regista tascabile, riporta Le Parisien, c'è il pressing delche lo vorrebbe come erede di. Attenzione però a

La personalità mostrata dal ventenne pescarese ha impressionato tutti. In Ligue 1 quanto in Champions League, alla prima stagione da protagonista a livelli assoluti, Verratti ha stupito per la semplicità con la quale si è messo a dirigere il gioco di Ancelotti. Qualità innate e tempi di gioco da campione non sono passate inosservate in Champions League e se da mesi si paventa il ritorno in Italia, alla Juventus, su di lui si stanno invece muovendo le corazzate d'Europa. Secondo quanto riporta Le Parisien infatti il Real Madrid lo avrebbe individuato come l'erede di Xabi Alonso a fine stagione, con lo spagnolo pronto a lasciare il Bernabeu. Non solo però. In Inghilterra si parla dell'interesse di Liverpool e Manchester United. Tutto però dipenderà dal Psg che farà di tutto per difendere il proprio gioiellino, partendo dal prezzo: 30 milioni per iniziare a trattare.