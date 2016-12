Mercato: Napoli, 5 colpi per lo scudetto

ha ancora voglia di investire nelper continuare la corsa allo scudetto. L'anno prossimo, con o senza, sarà comunque una squadra competitiva perché il presidente partenopeo ha promesso cinque colpi. I nomi sulla lista della dirigenza azzurra sono tanti e per ogni ruolo. In difesa arriverà, a centrocampo si puntano, mentre per l'attacco grandi nomi:

Partiamo dalla difesa dove il colpo è già in dirittura d'arrivo. L'erede di Campagnaro sarà il francese Modibo Diakitè che arriva dalla Lazio a parametro zero. Mancano solo le firme, ma l'accordo con il gigante centrale c'è.

Puntellato il reparto arretrato si passa al centrocampo che, non dimentichiamolo, avrà un Radosevic (l'acquisto di gennaio dall'Hajduk Spalato ora si divide tra Primavera e prima squadra) in più. I nomi più forti sono quelli di Nocerino e Obiang. Il primo dopo un'ottima stagione, la scorsa, al Milan in questa sta trovando poco spazio e la valigia è pronta, come lo era già a gennaio. Per prenotare il biglietto destinazione Napoli, dove è nato, c'è ancora tempo. L'obiettivo della dirigenza azzurra è quello di mixare esperienza e gioventù: ecco quindi che il sogno è Obiang, classe 1992, della Sampdoria. Il giocatore è da tempo seguito dagli osservatori che hanno espresso un parere ottimo: peccato che piace anche Juve e soprattutto Manchester City. Piaciono anche i brasiliani Fernando (Gremio) e Fernandinho (Shakthar).

L'attacco è ancora un rebus: prima c'è da capire il futuro di Cavani. Le alternative comunque non mancano e con 70 milioni di euro in tasca tutto sarà più facile. Leandro Damiao, Muriel e Sanchez si giocano due posti. Il primo, in estate vicino al Milan, ha un prezzo elevato, circa 30 milioni di euro, e si sta affermando in patria con l'Internacional di Porto Alegre. Da tenere in forte considerazione anche il colombiano dell'Udinese. Muriel sta sbocciando domenica dopo domenica e i rapporti tra De Laurentiis e Pozzo sono sempre ottimi (vedi gli affari Inler e Armero). Infine Sanchez: il cileno potrebbe lasciare Barça e c'è da battere la concorrenza di Inter e Bayern Monaco. Il ciclo dei sudamericani in attacco comunque continuerà. Nel mirino anche gli italiani Immobile e Matri.