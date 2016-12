La Russia tenta Gattuso, Sion più lontano

foto SportMediaset

11:22

- Dopo una sola stagione, a fortuna alterna, in Svizzera,potrebbe lasciare ilper provare l'avventura nel campionato russo. L'esperienza alla guida della squadra biancorossa non sembra aver fatto venire all'ex Milan la voglia di sedersi in panchina, cercando anzi una soluzione per prolungare la carriera in attività. Grazie al suo agente, Andrea D'Amico,potrebbe finire in Russia:sono interessate.