Il Bayern piomba su Cavani

Il pazzo c'è e, a sensazione, sarà pure bene accompagnato. L'estate del Napoli sul fronte Cavani ha tutta l'aria di poter diventare rovente. Il Matador piace, parecchio, a tutte le più importanti formazione d'Europa. E tutte o quasi hanno "grano" a sufficienza per poter dare l'assalto a de Laurentiis.

Difficile dire se sia invidiabile la posizione del presidente del Napoli oppure no, di certo la clausola da 70 milioni non spaventa nessuno e il prezzo è, anzi, destinato a salire. Cristiano Ronaldo a parte, per cui da giugno potrebbero vedersene delle belle, oltre a Cavani solo Falcao farà davvero bruciare il mercato. Tre nomi per un mucchietto di squadre un po' più ampio, con Bayern, City, Real, Psg e Barcellona pronti a incrociare le spade per i bomber migliori del continente. A Manchester sembrano essere i più convinti e hanno già messo da parte questi famosi 70 milioni.

Cavani, per il momento e giustamente, tace. Qualche tempo fa aveva espresso favorevoli commenti in direzione Real Madrid ma alla resa dei conti saranno altri i fattori a smuovere le carte. Il Bayern è solo l'ultimo in ordine di tempo. Perché di "pazzi", parole di de Laurentiis, è piena l'Europa.