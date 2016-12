L'Inter ha pronto il colpo Sanchez

- L'sta tentando il colpo a sorpresa:. I nerazzurri avrebbero già l'accordo con il cileno, che si ridurrebbe l'attuale ingaggio di 4 milioni a stagione pur di tornare a giocare con regolarità, e adesso bisogna trovare l'intesa con il, che all'Udinese aveva versato una quarantina di milioni. Per Sanchez si tratterebbe di una seconda occasione visto che già nel 2011 era stato vicino al passaggio in nerazzurro.

Da allora, però, sono cambiate tante cose e da oggetto del desiderio il "Nino Maravilla" si è trasformato in oggetto del mistero, raccogliendo ben poche soddisfazioni con i blaugrana. Un motivo in più per rendere possibile il trasloco ad Appiano Gentile visto che il valore del suo cartellino è sceso di parecchio e la cosa non dispiace affatto a Moratti. Oltretutto Sanchez sarebbe un partner ideale per Icardi, ormai interista.

Ma il piano di rinforzo di Branca non si ferma qui, visto che sul taccuino c'è anche il nome di Aaron Lennon, visto all'opera contro il Tottenham, che completerebe un attacco super. Dal Barça poi potrebbero arrivare anche due giovani di talento come il mediano Alexandre Song e l'esterno destro Martin Montoya. Insomma, si prevedono contatti serrati tra Milano e Barcellona.