Moratti: "Impossibile il ritorno di Mourinho"

- Circolano tanti nomi per la panchina dell'al posto dima il presidentesmentisce seccamente tutte le voci sul possibile successore dell'attuale tecnico. "Io non ho avuto contatti con nessuno, né ho chiamato io, né mi hanno chiamato, né ho intenzione di farlo - ha detto il massimo dirigente nerazzurro prima dell'inizio della partita dicontro il Tottenham - Torna? No, è impossibile".

"Il calcio è fatto anche di intuizioni all'ultimo istante - ha proseguito Moratti - Credo che l'allenatore abbia semplicemente bisogno di un po' di fortuna. Partire male a ogni partita, per esempio, non aiuta''.

Dopo la partita contro il Tottenham , comunque, il presidente nerazzurro ha ritrovato quel sorriso che non aveva da tempo. "'E' stata una partita perfetta, i giocatori hanno fatto quello a cui la stampa non voleva credere. Siamo orgogliosi di questa gara, il Tottenham ha capito che potevamo batterli. Non ci volevano i supplementari, ma è una partita che ci dà fiducia'', ha detto. E ha aggiunto: 'Tutti noi tifosi butteremmo via qualsiasi cosa quando l'Inter va male, quando va bene tutto invece si vede la qualità. Kovacic? Ha grande personalità e notevole maturità in campo. In proiezione dobbiamo mantenere questa impronta di una squadra giovane''.