La Roma ha scelto: per il futuro c'è Allegri

- Mentre daparlano di "patto" per la permanenza in rossonero, darispondono con una versione del tutto diversa sul futuro diSecondo il Messaggero, il club "americano" avrebbe infatti scelto l'allenatore livornese per guidare la squadra nella prossima stagione. Non basta, perché a quanto pare ilavrebbe anche fatto un primo sondaggio ottenendo la disponibilità di Max Allegri al trasferimento.

Insomma, il terreno è stato tastato e, ora, non resta che aspettare per capire cosa produrrà questa semina. Al momento parlano i fatti e i fatti raccontano un paio di questione interessanti. La prima è che Allegri, dopo un avvio di stagione disastroso, è caduto malamente in Champions ma in campionato si sta facendo valere mica male. Il Milan è da qualche mese la miglior squadra italiana in termini di punti e la risalita dei rossoneri, evidentissima, ha già portato Balotelli e compagni a ridosso del secondo posto. A Roma, forse a differenza di quanto non accada a Milanello, tanto è bastato per convincersi di un'evidenza: che, cioè, pur con elementi di non grandissima qualità, Allegri è alla fine stato capace di trovare la quadratura del cerchio e di ottenere risultati importanti.

L'altro elemento da prendere in considerazione è il rapporto tra Allegri e il Milan. Nel momento più buio della stagione, il tecnico rossonero è riuscito a rimanere in sella solamente grazie al fermo intervento di Adriano Galliani. La proprietà, infatti - questo almeno è quanto si dice -, era pronta a un immediato cambio della guardia. In altre parole: Allegri piace all'ad rossonero ma non è forse mai piaciuto troppo a Berlusconi. Questo potrebbe aver creato una frattura tra le parti, frattura che agevolerebbe il passaggio alla Roma. Sulla questione il Messaggero va addirittura oltre. Contatti con Baldini a parte, il buon Max avrebbe già dettato le linee guida della sua gestione facendo nomi e cognomi: con lui a Roma arriverebbe Landucci, scelto come vice, e con lui a Trigoria potrebbe trasferirsi anche Aldo Dolcetti, l'attuale tecnico della Primavera del Milan.

Tutto questo a prescindere da quanto accadrà da qui a fine campionato. Insomma, che il Milan ottenga o meno un posto per la prossima Champions, il cammino di Allegri potrebbe arrivare al capolinea. Il tutto mentre in via Turati stanno già studiando un futuro con tre nomi: Donadoni, Van Basten o Inzaghi.