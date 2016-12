Milan, idea Draxler per il centrocampo

foto SportMediaset Milan alla realtà. Il progetto giovani, nato anche un po' per caso, è solo all'inizio e per tornare competitivi in Europa servono rinforzi in difesa e a centrocampo. Proprio in questo reparto gli uomini mercato rossoneri si stanno muovendo. L'accordo col Genoa per Juraj Kucka è a un passo, ma sul taccuino di Braida è sottolineato in rosso il nome di Julian Draxler, talento dello Schalke 04. La disfatta del Camp Nou ha riportato ilalla realtà. Il progetto giovani, nato anche un po' per caso, è solo all'inizio e per tornare competitivi in Europa servono rinforzi in difesa e a centrocampo. Proprio in questo reparto gli uomini mercato rossoneri si stanno muovendo. L'accordo colperè a un passo, ma sul taccuino di Braida è sottolineato in rosso il nome di, talento dello

I nomi che circolano in orbita rossonera sono tantissimi. Da Jorginho del Verona, prenotato a gennaio, a Strootman, c'è la consapevolezza che il reparto mediano del campo sia da sistemare con quantità e qualità. Kucka e Draxler, per fare dei nomi. Per lo slovacco del Genoa l'accordo è ai dettagli e si può chiudere già nei prossimi giorni. Per la qualità invece l'investimento che dalle parti di via Turati solletica la dirigenza è quello di Draxler. Il talentino dello Schalke 04 in questa stagione sembra aver raggiunto la maturità calcistica ma il costo del suo cartellino non è risibile. Si parla di 15-18 milioni di euro. Tanti, ma non tantissimi per un giocatore classe 1993.