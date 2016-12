Neymar: "Sogno di venire in Europa"

foto SportMediaset 12:40 - Altro che affare - del Barça - già fatto. Il futuro di Neymar non è ancora scritto, tanto che il brasiliano non esclude un suo trasferimento al Real Madrid: "Sogno di venire in Europa, ma non so quanto sia vicino quel momento - spiega ad As.com -. Sarò io a decidere quando sarà il momento giusto per trasferirmi. Se dovessero essere necessari altri cinque anni, li farò passare. Real o Barcellona? Nessuna preferenza, entrambe sarebbero meravigliose". - Altro che affare - del- già fatto. Il futuro dinon è ancora scritto, tanto che il brasiliano non esclude un suo trasferimento al"Sogno di venire in Europa, ma non so quanto sia vicino quel momento - spiega ad As.com -. Sarò io a decidere quando sarà il momento giusto per trasferirmi. Se dovessero essere necessari altri cinque anni, li farò passare. Real o Barcellona? Nessuna preferenza, entrambe sarebbero meravigliose".

Quel che è certo, o quasi, è che l'asso del Santos rimarrà in Brasile almeno fino al Mondiale del 2014. Poi, è molto probabile che si scatenerà una vera e propria asta per portarlo in Europa. In pole, come ammesso da lui stesso, c'è la Spagna. Con Barcellona e Real Madrid che sono sulle sue tracce da tempo.



Neymar dice di non avere preferenze al momento, anche se tra Messi e Cristiano Ronaldo non ha dubbi su chi scegliere: "Sono due giocatori formidabili, ognuno con le proprie caratteristiche. Rappresentano due idoli per me, se proprio dovessi scegliere direi che preferisco Messi". E aggiunge: "In Spagna ho tanti amici, soprattutto Dani Alves che ormai da mesi mi implora di trasferirmi al più presto al Barcellona".