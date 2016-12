Il Manchester United è pronto a cedere Rooney

- L'esclusione nella partita di martedì con il Real Madrid sembra aver definitivamente. Secondo quanto riporta il Sun,e la prossima estate. Autore di 140 gol in 271 partite con i Red Devils, l'attaccante è spesso sostituito da Welbeck per far coppia con Robin Van Persie.

Da nove anni all'Old Trafford, già nell'inverno 2010 Rooney aveva cercato di lasciare lo United tentato dai soldi che gli offriva all'epoca il Manchester City. Ora però è il club a non ritenerlo più indispensabile, mettendolo sul mercato ad un prezzo dimezzato rispetto ad un paio di stagioni fa. Il contratto scadrà nel 2015 con la punta che percepisce più di 5 milioni all'anno, cifre che solo pochi club in europa potrebbero garantirgli.

La conferma che la panchina di martedì è stata solo l'ultimo scossone di un rapporto ormai gelido fra l'attaccante e Ferguson,è stato confermato anche da Michael Owen, amico ed ex compagno di squadra, che ha dichiarato: ''Non giocare contro il Real Madrid per Rooney è tato un calcio nei denti''.

GLI ORIZZONTI DEL MERCATO: DAL PSG ALL'INTER

A questo punto sono tante le squadre che potrebbero ambire all'attaccante dello United. In primissima fila c'è il solito Psg, che con i tanti soldi degli sceicchi può permettersi di portarlo in Francia, ma su di lui, da tempo, c'è anche il Real Madrid. Ma alla finestra c'è anche l'Inter che ha in Wayne uno di quei sogni proibiti che potrebbero anche realizzarsi. Infine, ecco l'Anzhi... club ricchissimo ma davvero poco prestigioso.