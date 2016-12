Addio Inter, Simeone rinnova

foto SportMediaset Correlati Strama-Cassano: lite per una battuta 19:02 - Sfuma il sogno dei tifosi nerazzurri di avere Diego Pablo Simeone come prossimo allenatore dell'Inter. Almeno a breve. Natalia Simeone, sorella e agente dell'argentino, è infatti arrivata a Madrid per chiudere l'accordo sul rinnovo del contratto con l'Atletico. Simeone è in scadenza a giugno e dovrebbe continuare a sedere sulla panchina dei Colchoneros sino al 2017. Rinnovo anche per i suoi preparatori atletici e per l'allenatore dei portieri. - Sfuma il sogno dei tifosi nerazzurri di averecome prossimo allenatore dell'. Almeno a breve. Natalia Simeone, sorella e agente dell'argentino, è infatti arrivata a Madrid per chiudere l'accordo sul rinnovo del contratto con l'. Simeone è in scadenza a giugno e dovrebbe continuare a sedere sulla panchina dei Colchoneros sino al 2017. Rinnovo anche per i suoi preparatori atletici e per l'allenatore dei portieri.

Insomma, Stramaccioni può dormire sonni tranquilli visto che Simeone era indicato come una delle alternative più apprezzate da Moratti e lo stesso "Cholo" non aveva nascosto il sogno di potersi mettere alla guida della sua ex squadra.