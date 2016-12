Paris Saint-Germain, parte l'assalto a Rooney

foto SportMediaset Correlati Il "Signor scudetto" è infallibile, anche in Francia 12:41 - Dopo aver pensato - e non aver mai smesso di farlo - a Cristiano Ronaldo, il Psg non abbassa nemmeno di un centimetro l'asticella e parte dritto in direzione Wayne Rooney. Lo scrive il Times, secondo cui i parigini considerano la punta inglese del Manchester United il compagno di reparto ideale per Zlatan Ibrahimovic. Dove andrà a finire questa trattativa è impossibile dirlo, ma è certo che quella di Leonardo sarà un'estate rovente. - Dopo aver pensato - e non aver mai smesso di farlo - a, ilnon abbassa nemmeno di un centimetro l'asticella e parte dritto in direzioneLo scrive il Times, secondo cui i parigini considerano la punta inglese delil compagno di reparto ideale per. Dove andrà a finire questa trattativa è impossibile dirlo, ma è certo che quella di Leonardo sarà un'estate rovente.

La missione degli sceicchi di conquistare l'Europa è infatti appena cominciata e il fiume di soldi investiti sotto la Tour Eiffel non ha ancora finito di sgorgare. Nel prossimo mercato, forte dei buoni risultati di questa stagione, il Psg tornerà alla carica per tutti i migliori giocatori in circolazione. Da Ronaldo, appunto, fino a Rooney: tutti potenziali - e reali - obiettivi di Leonardo.



Poi, certo, molto dipenderà dalla scelta del tecnico. Se a Parigi dovesse effettivamente approdare José Mourinho (al momento è più vicino a un ritorno in Inghilterra), è probabile che i "padroni" della Ligue 1 puntino tutto su CR7. Dovesse, al contrario, rimanere Carlo Ancelotti, la punta dello United potrebbe e dovrebbe essere un obiettivo sensibile dato che, come caratteristiche, è il classico giocatore che piace molto all'ex tecnico del Milan.