Inter: per Cassano bonus e rinnovo in arrivo

L'accordo con l'Inter prevede infatti un premio al raggiungimento di 20 tra gol e assist decisivi, obiettivo ormai solamente a una lunghezza. Insomma, Cassano - e non è in dubbio - ha dimostrato di poter dire la sua e di poter ancora essere un giocatore importante. La palla, quindi, passa adesso all'Inter che, giustamente, non ha alcuna intenzione di perdere il giocatore di maggior qualità della sua rosa.

La trattativa per il rinnovo - prolungamento visto che l'attuale contratto non è in scadenza ma termina nel giugno 2014 - non dovrebbe nemmeno essere troppo complicata dato che tutte le parti che si siederanno intorno al tavolo vogliono in fondo la stessa cosa. Cassano è e resterà un giocatore dell'Inter. L'accordo potrebbe essere una questione di settimane.