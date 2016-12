Mercato Juventus, Verratti si allontana

- E' stato designato da tempo comedel futuro ma, almeno per il momento, il suo futuro non sarà bianconero., che lasegue da tempo e ha in qualche modo provato a prendere la scorsa estate, continuerà a giocare. Questo, almeno, è quanto trapela dal club parigino che, per non rischiare di perderlo, ha infatti deciso di ritoccargli l'attuale ingaggio per portarlo a quota

Una cifra, ben inteso, non insuperabile ma che allontana ulteriormente il giocatore dall'Italia. Verratti a Parigi sta bene. Lo ha ripetuto più volte anche se un ritorno "a casa" non gli dispiacerebbe. Tecnicamente, però, a parte il contratto in essere, il problema è relativo al suo impiego. In Francia, peraltro in un club che sta investendo moltissimo nel futuro, Verratti è diventato presto un idolo dei tifosi ed è riuscito a ritagliarsi un ruolo di assoluto prestigio nella squadra di Ancelotti. Alla Juve questo ruolo, almeno oggi, non gli sarebbe garantito. Tutt'altro: rischierebbe di rimanere ancora per un paio di anni il vice-Pirlo.

Ovviamente questa prospettiva non lo alletta. Né in un club, né in Nazionale, dove anzi il regista del Psg si ritaglierà, verso i mondiali brasiliani, un ruolo sempre più importante. Per continuare nella sua crescita, insomma, Verratti sa che deve giocare. E sa, quindi, che per farlo deve rimanere dov'è. L'ultimo ostacolo a una decisione che pare ovvia era legata all'ingaggio. Problema immediatamente superato con l'intervento di Leonardo e del suo entourage. Due milioni a stagione non sono l'ingaggio di un Top Player ma è un significativo attestato di stima. La Juve, per il momento, può quindi mettersi l'anima in pace.