Inter, ecco il vice Milito: John Carew

martedì pomeriggio è arrivato a. Il giocatore svincolato che la dirigenza dell'ha individuato per sostituire l'infortunato Diego Milito sosterrà una serie di. "Carew resterà qui in prova, dopo 15 giorni decideremo se tenerlo in squadra", ha detto il presidente. "L'Inter sarebbele parole dell'attaccante norvegese - Sto bene fisicamente e sono pronto per giocare".

"Carew svolgerà domani le visite di idoneità del Coni - ha proseguito il massimo dirigente nerazzurro -comunque sta facendo bene in allenamento, crediamo in lui". "Carew arriverà in prova poi valuteremo se tesserarlo - gli fa eco- In altri paesi è una pratica abbastanza diffusa". Carew, senza squadra dalquando rescisse il contratto col West Ham, vanta anche 91 presenze in Nazionale con 24 gol. I nerazzurri sono al lavoro anche con, che dovrebbe prolungare di un anno l'accordo (dal 2015 al) aall'anno.

Sugli investitori cinesi: "Andiamo avanti a lettere di buona volontà, ma la cosa si sta addormentando. Ci sono tanti gruppi interessati all'ingresso in società e alla questione del nuovo stadio - ha proseguito Moratti all'uscita dal Cda - In Oriente c'è molto interesse, ma sugli stadi anche gli americani sono molto esperti e in Europa c'è chi ha interesse e capacità.



Moratti ha parlato anche di Gareth Bale, 'vecchia' conoscenza nerazzurra: "L'ho visto giocare ieri, ha fatto una grande partita ed è un grande calciatore. Contro il Tottenham sarà una bella sfida".