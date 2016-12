Palermo, esonerato Malesani: torna Gasperini

foto SportMediaset 20:32 - Sembra difficile da credere ma Maurizio Zamparini ha ribaltato un'altra volta il suo Palermo. Dopo lo 0-0 casalingo contro il Genoa, il presidente rosanero ha esonerato Alberto Malesani per far tornare Gian Piero Gasperini. Malesani, arrivato proprio per sostituire Gasp, ha raccolto tre pareggi in tre partite. Troppo poco per convincere il vulcanico presidente rosanero a non collezionare un altro esonero in carriera.

"L'allenatore non ha colpe, sono poche 3 giornate per valutare il suo lavoro. Le colpe sono nostre, non del tecnico. Stiamo cercando di uscire da una situazione difficile, non è il momento di fare accuse" ha concluso il presidente del Palermo.