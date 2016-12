Inter, ultimo esame per Alvarez: c'è Diamanti

foto SportMediaset Correlati Inter, spunta Quagliarella 15:36 - Il ritorno di Europa League in casa del Cluj è forse l'ultima chance per Ricardo Alvarez per convincere tutti delle sue qualità. L'argentino partirà titolare con lo scopo di dare un senso alla sua stagione e un motivo a Stramaccioni e all'Inter per non venderlo a fine anno. Intanto però la società nerazzurra si sta già muovendo per cercare un'alternativa sulla trequarti. Piace Diamanti. Il presidente del Bologna apre: "Se arrivasse un'offerta..." - Il ritorno di Europa League in casa delè forse l'ultima chance perper convincere tutti delle sue qualità. L'argentino partirà titolare con lo scopo di dare un senso alla sua stagione e un motivo a Stramaccioni e all'per non venderlo a fine anno. Intanto però la società nerazzurra si sta già muovendo per cercare un'alternativa sulla trequarti. Piace. Il presidente del Bologna apre: "Se arrivasse un'offerta..."

Che il trequartista della Nazionale e del Bologna sia un obiettivo reale della società nerazzurra non è una novità assoluta. Il fatto è che Alvarez continua a non convincere e in sede si stanno cercando della valide alternative per dare qualità al gioco interista per la prossima stagione. Dopo i recenti addii a Sneijder e Coutinho infatti, manca della qualità a collegare i reparti con Guarin che, nonostante se la stia cavando bene dietro le punte, non è un trequartista classico. Anche per questo le informazioni su Diamanti sono aumentate. La conferma che la trattativa sia possibile è arrivata direttamente dal presidente del Bologna, Albano Guaraldi: "Alino ha un contratto fino al 2017 - spiega -, e noi di sicuro non andiamo in giro a proporlo. Certo che se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per noi e per lui credo che sarebbe difficile tenerlo".