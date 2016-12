Alex Del Piero rinnova con il Sydney

- Niente, Alessandro Del Piero continuerà a giocare incon il. L'ex capitano della Juventus ha infatti deciso di rinnovare di un altro anno il proprio contratto con la squadra australiana, attualmente allenata da Farina. Alex, alla sua prima stagione, ha segnato 11 reti e servito ai compagni diversi assist. Il Sydney è quinto in classifica in piena corsa per un posto nei playoff.

"Siamo ancora in trattativa con gli agenti di Alessandro - le parole dell'ad- e non vediamo l'ora di concludere a breve. Non c'è ancora nulla di firmato e non posso fare ulteriori commenti. Ma siamo fiduciosi e sicuri, come lo siamo sempre stati".

Il Sydney ha fatto valere la sua opzione sul rinnovo del contratto di Del Piero, che, dal canto suo, ha scelto di rimanere in Australia. L'annuncio ufficiale è atteso per la giornata di giovedì 21 febbraio.