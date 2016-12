L'ombra di Simeone su Stramaccioni: decisivo il derby

Il tecnico dell'Atletico è stato contattato nei giorni scorsi dal massimo dirigente nerazzurro che, non è un segreto, lo stima molto. Lo stesso "Cholo" ha recentemente aperto le porte a un futuro a Milano: "Anche prima di andare all'Atletico mi dicevano sempre che un giorno sarei tornato da allenatore - aveva detto l'ex centrocampista - Ogni cosa avviene a suo tempo, ma sicuramente un giorno ci vedremo a Milano". Diverse le voci che arrivano dalla Spagna: secondo As il rinnovo con il Colchoneros dovrebbe essere imminente.



Sarà, ma da qui a giugno può accadere molto. Dopo aver puntato tutto su Stramaccioni, Moratti non è contento di cambiare e vorrebbe non doverlo fare. Sa bene che l'attuale allenatori ha alibi importanti e sa, soprattutto, che gran parte dei mali nerazzurri dipendono da un mercato deficitario e dall'età che avanza di alcuni giocatori importanti. Il presidente dell'Inter riconosce, insomma, qualche limite a Strama, ma non lo scaricherà prima della fine della stagione. Certo, il derby potrebbe cambiare di molto questa prospettiva. Per saltare, però, contro il Milan dovrebbe esserci un nuovo, pesante, naufragio. L'ultimo atto di un 2013 fin qui davvero disastroso.



Se Strama dovesse superare la sfida contro i cugini senza traumi enormi, la sua stagione arriverà fino al traguardo. Quando, pare certo, Moratti cambierà nuovamente direzione. Il suo obiettivo è uno solo: Simeone. O lui o nessun altro anche perché, Mourinho a parte - quasi impossibile se non impossibile il suo ritorno -, in giro non ci sono tecnici che solletichino a sufficienza il patron interista.