Roma, primo contatto con Ancelotti

La Roma non vuole perdere tempo e preso atto della stagione fallimentare, sta già programmando il futuro. L'ennesima ricostruzione passerà da una nuova guida, importante, di certo non una scommessa. Alias Carlo Ancelotti. I contatti tra Baldini e il tecnico del Psg (in scadenza a giugno) sono già stati avviati ma il matrimonio resta difficile. Ancelotti, sempre che non rinnovi a Parigi, dovrebbe abbassarsi sensibilmente l'ingaggio.

I dubbi sul suo futuro all'ombra della Tour Eiffel li ha esposti l'allenatore di Reggiolo in prima persona. Si valuterà a fine stagione anche in base ai risultati, ma quel che è certo è che il suo nome è in cima alla lista dei desideri della Roma per far ripartire il progetto dopo due stagioni costellate da scommesse perse, prima Luis Enrique e poi Zeman. Il primo tassello è un allenatore granitico, importante. Uno alla Ancelotti come dimostrano i contatti tra Carlo e Baldini. Se l'attrazione reciproca esiste e non è mai stata nascosta dalle parti, non è detto che quella che è stata una telefonata di cortesia si tramuti poi in un matrimonio a fine stagione. In primo luogo molto dipenderà dai risultati del Psg e dall'eventuale riconferma al Psg di Ancelotti. Inoltre per trasferirsi dalla Senna al Tevere, l'ex Milan dovrebbe tagliarsi sensibilmente l'ingaggio. Anche per questo la società giallorossa monitorerà il finale di campionato anche del Milan: la pista Allegri resta un'alternativa valida.