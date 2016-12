Mercato shock: "Pellegrini ha rifiutato la Roma"

foto SportMediaset Correlati Andreazzoli dà la spinta: "Ripartiamo dalla Juve" 18:16 - Il tecnico cileno Manuel Pellegrini avrebbe rifiutato la panchina della Roma. A svelare il retroscena è stato Jesus Martinez, agente dell'attuale allenatore del Malaga: ''Abbiamo ricevuto un'offerta formale dalla Roma, non meno di 15 giorni fa, ma l'abbiamo rispedita al mittente perché siamo a metà stagione''. Il procuratore, parlando al quotidiano 'El Mercurio', lascia una porta aperta: "A Pellegrini piacerebbe allenare in Italia, vedremo...". - Il tecnico cilenoavrebbe rifiutato la panchina della. A svelare il retroscena è stato, agente dell'attuale allenatore del: ''Abbiamo ricevuto un'offerta formale dalla Roma, non meno di 15 giorni fa, ma l'abbiamo rispedita al mittente perché siamo a metà stagione''. Il procuratore, parlando al quotidiano 'El Mercurio', lascia una porta aperta: "A Pellegrini piacerebbe allenare in Italia, vedremo...".

La Roma, detto questo, non è l'unica squadra ad aver fatto un pensierino all'ex allenatore del Real Madrid: "Anche il Chelsea e altri club hanno chiesto informazioni, ma al momento non c'è nulla di ufficiale - ha quindi aggiunto Martinez -. A Manuel piacerebbe allenare in Premier League, ma anche in Germania e in Italia. Ci sarà un sacco di tempo per analizzare cosa fare in vista della prossima stagione".