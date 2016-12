Milan: El Shaarawy fino al 2018

foto SportMediaset Correlati La scheda di El Shaarawy

El Shaarawy: "Io e Balo non siamo incompatibili" 14:17 - Insieme fino (almeno) a giugno 2018. Il Milan ed El Shaarawy ufficializzeranno presto il rinnovo del contratto del Faraone, attualmente in scadenza nel 2017. L'agente del giocatore, Roberto La Florio, e l'a.d. rossonero Adriano Galliani si sono incontrati martedì nella sede del Milan per intavolare una trattativa che non sarà affatto lunga. La firma, infatti, arriverà entro fine mese, con l'azzurro che guadagnerà circa 3 milioni a stagione più bonus.

Il contratto verrà prolungato di un solo anno perché la normativa italiana prevede che non si possa andare oltre i cinque anni. L'adeguamento sarà consistente, visto che un anno e mezzo fa El Shaarawy firmò un contratto da 600mila euro a stagione (fino al 2016). La scorsa estate arrivò il primo ritocco, con un accordo fino al 2017 per 800mila euro netti.



Questa volta le cifre cambieranno sensibilmente, visto che l'attaccante rossonero - secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - arriverà a guadagnare circa 3 milioni di euro a stagione più bonus. Un riconoscimento da parte del club di via Turati, che garantendogli 15 milioni di euro fino al 2018 vuole dimostrare al Faraone l'assoluta importanza che il giocatore ha - e avrà - nel nuovo corso rossonero.