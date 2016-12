Zico vuole Del Piero al Flamengo

- Voce clamorosa dal Brasile: secondo quanto rivela Tuttosport,. Il club di Rio, già in passato interessato, avrebbe riallacciato i rapporti con l'entourage del giocatore, in particolare col fratello-manager dell’ex capitano bianconero Stefano Del Piero, che sarebbe volato in Brasile per approfondire il discorso.diventerebbe così l'in vista

I primi contatti tra le parti risalgono alla scorsa estate: la partenza di Ronaldinho aveva indotto i vertici del club a mettersi alla ricerca di un nuovo numero 10 ma le parti in causa si erano dovute scontrare con intoppi di marketing e logisitici. Il mercato per gli stranieri chiudeva, inoltre, il dieci agosto e le poche settimane a disposizione non furono sufficienti per definire ogni aspetto del trasferimento e, soprattutto, per coinvolgere alcuni sponsor.

Vedremo se questa volta andrà meglio anche se lo stesso Del Piero ha più volte dichiarato di aver accettato il trasferimento al Sydney per una scelta di vita e che ha tutta l'intenzione di rispettare il contratto che lo lega al club australiano.