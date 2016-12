Attenta Juve: Chelsea e Real su Conte

17:26

- Chepossa avere tanta voglia di Conte non è sicuramente una novità dopo che il suoè stato messo sotto dallanel girone diattraverso una doppia prestazione, ae allo Stadium torinese, impreziosita da un gioco di alto livello in cui si è vista chiaramente la mano dell’allenatore. Da Londra gli sono sono arrivati i primi segnali inequivocabili.Ma Conte è apprezzato anche in Spagna dove ritengono la Juventus l’unica squadra in grado di poter contrastare la superiorità del, e ovviamente anche del Real, in virtù della capacità dei bianconeri di tenere il campo, di essere squadra vera. Conte piace al Chelsea, come detto, ma anche e soprattutto alche vede in lui il tecnico in grado di porre fine all’egemonia blaugrana con le stesse armi usate da, ma indipendentemente dalla tipologia e dalle caratteristiche degli interpreti.Antonio Conte è un vincente-scudetto e supercoppa di Lega al primo colpo; è il nuovo che avanza, è soprattutto un allenatore duttile che non adatta gli uomini al modulo, ma viceversa. Alla Juventus guadagna sui due milioni e mezzo a stagione, niente male per uno che arrivava dal.Ma le sue quotazioni sono salite in questi mesi in maniera vertiginosa. Sa che Abramovich lo vorrebbe al posto di, inviso ai fans dei “blues”. E sa pure chenon avrebbe problemi a triplicargli lo stipendio pur di averlo al posto di, la cui avventura alla “casa blanca” è giunta ormai al capolinea. La priorità per l’attuale tecnico bianconero-il cui contratto scadrà nel 2015- rimane la Juventus a patto che venga accontentato in sede di mercato ().Ma a differenza della scorsa estate, quando sulla sua testa pesava la spada didell’inchiesta di Bari, potrà ora imporre le sue volontà. Non dovesse esserci accordo in toto, ecco che Conte potrebbe prendere in esame l’eventualità di accettare o il Chelsea o il Real, club attualmente in chiara difficoltà ai quali necessità proprio uno come lui. Che in una sola stagione ha saputo cancellare 5 anni di sofferenze bianconere.