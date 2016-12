Mercato: Icardi tentato dal Napoli

foto SportMediaset Correlati TUTTI I NUMERI DI ICARDI 17:29 - Prepariamoci a un'estate bollente, nella quale si scatenerà una vera e propria asta per Icardi. La Samp, dopo aver resistito all'assalto del Napoli a gennaio, difficilmente riuscirà a trattenere il giocatore a luglio. Sull'argentino c'è il pressing di Inter e Juve, ma in pole rimangono i partenopei. "Il Napoli ha fatto un'offerta - ha detto il suo agente, Abian Moriano, a Radio Crc -. E' una piazza affascinante, ma deciderà il ragazzo". - Prepariamoci a un'estate bollente, nella quale si scatenerà una vera e propria asta per Icardi. La, dopo aver resistito all'assalto dela gennaio, difficilmente riuscirà a trattenere il giocatore a luglio. Sull'argentino c'è il pressing di, ma in pole rimangono i partenopei. "Il Napoli ha fatto un'offerta - ha detto il suo agente,, a Radio Crc -. E' una piazza affascinante, ma deciderà il ragazzo".

Dopo averci provato negli ultimi giorni del mercato invernale (proposta rifiutata sia dalla Samp, sia dal giocatore), il Napoli è pronto a sferrare l'attacco decisivo in vista della prossima stagione. L'argentino sarebbe il sostituto ideale di Cavani, sempre più tentato da Liga e Premier nonostante De Laurentiis non abbia alcuna intenzione di cederlo. Certo è che, se dovesse arrivare l'offerta pari alla clausola rescissoria di 63 milioni di euro, il presidente azzurro non potrebbe più opporsi.



Intanto, arriva più di un'apertura da parte dell'agente di Icardi, Abian Moriano, che a Radio Crc ha strizzato l'occhio ai partenopei: "Napoli è una piazza affascinante ma toccherà al club decidere. Hanno un progetto molto interessante per il futuro, e nel presente stanno attraversando un ottimo periodo, come si evince dalla classifica. Il club ha fatto un'offerta per il calciatore. Ho parlato con Bigon che mi ha confermato il grandissimo interesse per Icardi".



Sul talento argentino rimane però il forte interesse dell'Inter, che ha individuato nel giocatore l'erede di Milito, in scadenza di contratto nel 2014. Da non sottovalutare, poi, la Juventus, soprattutto visti gli ottimi rapporti tra l'a.d. Marotta e la famiglia Garrone. I bianconeri, a gennaio, hanno sondato il terreno senza però presentare una vera e propria offerta. In estate, però, sarà tutta un'altra storia.