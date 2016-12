City, assegno in bianco per Neymar

foto SportMediaset Correlati Neymar presenta la maglia del Brasile 17:57 - Neymar al Barcellona? Per molti, ormai, è cosa fatta. Ma non per i dirigenti del City, che hanno deciso di soffiare il talento brasiliano agli spagnoli a suon di euro. Secondo El Mundo Deportivo, in occasione del match Inghilterra-Brasile, l'agente della stella del Santos, Pini Zahavi, ha incontrato a cena il direttore tecnico del Manchester City, Txiki Begiristain. E sul tavolo sarebbe spuntato un assegno in bianco. al? Per molti, ormai, è cosa fatta. Ma non per i dirigenti del, che hanno deciso di soffiare il talento brasiliano agli spagnoli a suon di euro. Secondo, in occasione del match Inghilterra-Brasile, l'agente della stella del Santos,, ha incontrato a cena il direttore tecnico del. E sul tavolo sarebbe spuntato un assegno in bianco.

La notizia, clamorosa, pare abbia colto di sorpresa un po' tutti. Soprattutto Laporta, volato a Londra proprio per incontrare Zahavi e fare il punto sull'affare Neymar. Dall'entourage del gioiello del Santos non trapelano indiscrezioni, ma l'offerta scandalosa del City non deve aver lasciato indifferente Neymar & Co. La partita per arrivare al talento brasiliano, dunque, è ancora aperta. Il City fa sul serio: Barcellona avvertito.