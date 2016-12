Mercato: per Quintero il Milan supera l'Inter

foto SportMediaset 08:59 - Sospinto dagli ultimi fortunati investimenti "giovanili", il Milan non si ferma più. Galliani ha messo gli occhi (e quasi le mani) su due talenti come Jorginho e Quintero. Per il centrocampista del Verona, brasiliano di nascita ma con il passaporto italiano, è quasi fatta: sarà prelevata la metà del cartellino dall'Hellas. Anche per il colombiano Quintero il discorso è già avviato per giugno: ma è derby con l'Inter, che segue da tempo il giocatore. - Sospinto dagli ultimi fortunati investimenti "giovanili", ilnon si ferma più.ha messo gli occhi (e quasi le mani) su due talenti come. Per il centrocampista del Verona, brasiliano di nascita ma con il passaporto italiano, è quasi fatta: sarà prelevata la metà del cartellino dall'Hellas. Anche per il colombianoil discorso è già avviato per giugno: ma è derby con l', che segue da tempo il giocatore.

Jorginho, regista classe '91, ha già debuttato con l'Under 21 di Devis Mangia. Il Milan si è impegnato a prenderne la metà dal Verona, un po' lo stesso discorso di Saponara (i rossoneri hanno acquisito la metà dell'Empoli e adesso condividono il giocatore con il Parma). Quintero ('93), invece, è nome parzialmente nuovo: perché, come spiega la 'Gazzetta dello Sport', il club di via Turati aveva fatto un tentativo con il Pescara alla chiusura del mercato invernale. L'arrivo in prestito del trequartista colombiano, però, non si è chiuso perché il Milan ha preferito puntare su un difensore come Salamon. Il discorso però rimane aperto: ci sarà da battere la forte concorrenza dell'Inter e di Moratti. Il giocatore si è già espresso: meglio la politica verde di Berlusconi...