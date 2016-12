La Fiorentina e Jovetic trattano, attesa Juve

- Sabatopotrebbe entrare per l'ultima volta alloda avversario. Non è un mistero che i bianconeri puntino sul talento montenegrino per il prossimo anno, come non lo è che laabbia tutta l'intenzione di non cederlo ai rivali. Ma ci sarebbe una novità. I viola e il giocatore, infatti, stanno ipotizzando un possibile addio sulla base di una super clausola da 35 milioni di euro, che salirebbe a 45 a luglio.

La Fiorentina vorrebbe confermare la sua stella, ma sa che non ha i mezzi per convincerla a restare a lungo. Già c'è riuscita quest'anno ed è sembrata un'impresa. Il fatto è che il suo contratto, in scadenza nel 2016, garantisce a Stevan 2 milioni di euro a stagione, cifra che potrebbe salire di non molto in futuro. A Firenze stanno pensando a un ritocco con prolungamento sino al 2017, ma non basta per togliere dal mercato un giocatore dalle ambizioni di Jovetic.

Così ecco l'idea della clausola a tempo: se qualcuno si dovesse presentare a giugno pagherebbe 35 milioni, a lungo 45 e poi... arrivederci alla prossima sessione di mercato. Perché la Fiorentina non vuole tirare sino all'ultimo giorno del mercato estivo con il rischio di ritrovarsi una rosa impoverita senza potervi porre rimedio. Insomma i possibili club interessati, Juve e Manchester City in testa, sono avvisati.