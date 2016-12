Conte in lizza per la panchina del Chelsea

foto SportMediaset Correlati Juve, Conte meglio in tribuna... 21:13 - Ci sarebbe anche Antonio Conte nella lista dei futuri allenatori stilata da Roman Abramovich. Il magnate russo del Chelsea è alle prese con una crisi senza fine e anche l'avventura di Rafa Benitez pare ormai chiusa (decisiva la gara col Wigan). Tra le tante idee che frullano nella testa del patron dei Blues c'è anche il tecnico della Juve, le cui quotazioni sono in rialzo. Oltre a lui anche Mourinho (in pole), Laudrup e Zola. - Ci sarebbe anchenella lista dei futuri allenatori stilata da. Il magnate russo delè alle prese con una crisi senza fine e anche l'avventura di Rafa Benitez pare ormai chiusa (decisiva la gara col Wigan). Tra le tante idee che frullano nella testa del patron dei Blues c'è anche il tecnico della Juve, le cui quotazioni sono in rialzo. Oltre a lui anche(in pole),

Difficile, tuttavia, immaginare il futuro di Conte lontano da Torino, almeno per il momento visto che il progetto Juve naviga senza particolari problemi.

Intanto crescono gli estimatori del tecnico bianconero in giro per l'Europa. Tempo fa si era addirittura parlato di un'idea Real Madrid.



Tornando al Chelsea, il primo della lista di Abramovich resta e resterà José Mourinho che non ha mai dimenticato i Blues e la Premier League in generale.

Per il momento, intanto, è in bilico il futuro anche di Rafa Benitez che, dopo aver preso il posto di Roberto Di Matteo, è quasi sicuro di scendere dal treno, specialmente se le prossime gare, col Wigan in campionato, e col Brentford nel replay di Coppa d'Inghilterra dovessero andare per il verso sbagliato. Pronto a sostituire l'allenatore spagnolo, Avran Grant.