Palermo, arriva Malesani

20:51 - Nuovo ribaltone in casa Palermo, Gian Piero Gasperini è stato esonerato, al suo posto ecco Alberto Malesani. Manca ancora l'annuncio ufficiale ma Maurizio Zamparini ha deciso che è lui l'uomo giusto per salvare la squadra siciliana: Malesani firmerà un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Salta anche l'amministratore delegato Pietro Lo Monaco, in società ci sarà il ritorno di Giorgio Perinetti come direttore sportivo.

Al Palermo Gasperini ha ottenuto tre vittorie, sette pareggi e 10 sconfitte in serie A ed è uscito dalla coppa Italia al quarto turno contro il Verona. Fatale la sconfitta di domenica, in casa contro l'Atalanta. Malesani invece torna in panchina dopo l'ultima esperienza del 2012 al Genoa, dove fu esonerato da Preziosi a fine aprile.