foto SportMediaset 11:01 - Non c'è soltanto Cavani nel mirino del Manchester City. Il club dello sceicco Mansour è infatti pronto a sferrare l'attacco per Jovetic. "Ci interessa eccome, può fare al caso nostro - ha ammesso Roberto Mancini al Daily Mirror - E' difficile trovare a gennaio dei buoni sostituti per Balotelli. Ci stiamo muovendo ora per arrivare per primi, perchè a maggio i campioni sono già prenotati. Falcao ci interessa, ma anche Jovetic può fare al caso nostro". - Non c'è soltantonel mirino del. Il club delloè infatti pronto a sferrare l'attacco per. "Ci interessa eccome, può fare al caso nostro - ha ammessoal Daily Mirror - E' difficile trovare a gennaio dei buoni sostituti per Balotelli. Ci stiamo muovendo ora per arrivare per primi, perchè a maggio i campioni sono già prenotati.ci interessa, ma anche Jovetic può fare al caso nostro".

La Juve è avvisata. Nella corsa a Jovetic c'è anche il City: non una concorrente qualunque nel mercato estivo. Il montenegrino è da tempo un obiettivo del club bianconero, che la scorsa estate tentò il colpaccio avanzando un'offerta di 30 milioni di euro, ma ricevendo un secco 'no' dai Della Valle. "Jovetic? E' una questione fra il giocatore e Andrea Della Valle. Ne discuteranno loro due, quando lo riterranno opportuno", ha detto il ds viola Daniele Pradè a calciomercato.com. Lasciando di fatto uno spiraglio aperto. Ma il City non baderà certo a spese.