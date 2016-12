Roma: ok Laurent Blanc, ma arriva solo a giugno

- L'esonero dinon ha gettato nel panico (almeno apparentemente) la dirigenza dellasulla scelta del nuovo allenatore. Sabatini e Baldini, infatti, hanno deciso di affidare la panchina ad, che conosce bene l'ambiente e giocatori. In estate si provvederà al pieno restyling:rimane strafavorito, se non l'unico candidato. Il francese ha chiesto un ingaggione e pieni poteri sul mercato. Più difficile

Andreazzoli, quindi, per evitare marasmi improduttivi. Quando la acque si saranno calmate e la squadra, magari, avrà raggiunto un piazzamento europeo ("La stagione non finirà così, siamo forti" hanno detto i dirigenti), via all'ennesimo ribaltone. Il terzo in tre anni. Ma almeno sulla lunga distanza le idee sembrano chiare.

Il nome più forte è sempre quello di Blanc, attualmente libero da ogni vincolo. L'ex ct della Nazionale francese ha già avuto dei contatti con la Roma. Chiede un ingaggio elevato, un contratto fino al 2015 e soprattutto una grande campagna acquisti, coordinata da lui stesso. Condizioni importanti, cui la società però sembra disposta a cedere. Blanc, nella sua unica esperienza a livello ci club, ha portato il Bordeaux al titolo nazionale e ai quarti di Champions League.

Meno percorribile, almeno per ora, la pista Allegri. Il tecnico livornese è occupato e al Milan non hanno ancora deciso sul suo futuro. Meno affacinanti, a livello tecnico, le opzioni Falcao e Rijkaard. Il primo, dal glorioso passato giallorosso, da tecnico non ha mai sfondato. Il secondo è ancora avvolto nei meandri del ricordo catalano: ma il Barcellona ha cambiato direttore d'orchestra ormai da qualche anno.