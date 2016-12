Il Napoli pensa a giugno: Icardi sarà l'erede di Cavani

- Prima l'offerta di 30 milioni vociferata per convincere il Milan a liberarsi di. Poi i tentativi in extremis di strappareallaoffrendo prima 5 milioni per la comproprietà e in un secondo momento 12 per l'intero cartellino. I tentativi di rinforzare l'attacco del Napoli sono sospetti. La verità è che ai piedi del Vesuvio sembrano rassegnati a perderea giugno e dal City arrivano segnali poco confortanti.

Se l'offerta per il Faraone del Milan non ha trovato riscontri nonostante la portata delle cifre (si diceva 30 milioni di euro), che il Napoli sia fortemente interessata aper la prossima stagione è stato confermato dal ds azzurro, Riccardo Bigon. Visto l'interesse forte di Inter e Juventus, anche il Napoli ha voluto far sapere alla Sampdoria di essere disposto a spendere per l'attaccante italo-argentino provando, ma senza successo, a offrire da subito 5 milioni per la comproprietà o 12 per l'intero cartellino. La Sampdoria, forte di diverse richieste, ha rifiutato. Tutto questo movimento per una punta però riconduce al filo conduttore del mercato azzurro: Edinson Cavani.

Da Manchester, sponda City, continuano ad arrivare messaggi "belligeranti" per il prossimo futuro: "E' difficile liberarlo ma il City può spendere quel che vuole e servono solo due grandi colpi per essere ancora più forti - ha spiegato il braccio destro di Mancini a tmw -. Uno è una punta come Cavani". La clausola di 63 milioni infatti spaventa tanti, ma non i club come Chelsea e Manchester City che a fine stagione potrebbero, anzi, dovrebbero partire all'assalto. Il Napoli lo sa bene e si sta preparando per ridurre al minimo gli eventuali costi per rimpiazzare il Matador.